Фільм «Наполеон» став лідером світового прокату, а «Бажання» приніс Disney другий поспіль дебютний провал

Історична епопея британського режисера Рідлі Скотта «Наполеон» за перший тиждень стала переможцем у світовому прокаті, зібравши $78,8 мільйона. Тим часом інший новачок цих вихідних, анімаційний фільм Disney «Бажання», дебютував із невтішними $49 мільйонами.

Про це повідомляє Variety.

За даними Sony, у міжнародному прокаті «Наполеон» подвоїв дебюти «Вбивць квіткової повні» та останнього фільму Рідлі Скотта «Дім Ґуччі» на тих самих етапах прокату.

Найбільше за пʼять днів прокату фільм зібрав у США — $33,1 млн та Великій Британії — $6,6 млн. У Франції стрічка заробила $5,6 млн, незважаючи на різкі відгуки критиків та глузливу реакцію Скотта — він вигукнув, що «французам не подобаються навіть вони самі». Також кінокартина посіла передові позиції в Німеччині, де заробила $3,4 млн, та в Італії — $3,1 млн. Вартість фільму становила $200 млн.

Водночас цими вихідними на екрани вийшов анімаційний фільм «Бажання» від Disney. Очікувалося, що мультфільм очолить касові збори на День подяки. Однак продажі квитків не виправдали очікувань. За пʼять днів фільм зібрав усього $49 мільйонів. Він так само коштував $200 мільйонів і знаменує другу поспіль невдачу для компанії після «Марвелів».