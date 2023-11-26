В Одеській області через негоду закривають другу трасу. Школи переходять на дистанційне навчання

Ситуація на дорогах в Одеській області погіршується — на 12 годин закривають трасу М-16 Одеса — Кучурган (на Кишинів), км 0+000 — км 59+175.

Про це ввечері 26 листопада повідомило Агентство відновлення.

Зараз падає і налипає сніг, погана видимість на дорогах, сильні пориви вітру — до 30 м/с. Інформацію про скасування заборони та відновлення руху автотранспорту надаватимуть додатково.

Також в Одесі 27 листопада заняття в школах проводитимуть дистанційно. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі. Дитячі садочки працюватимуть.