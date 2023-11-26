В Одеській області через негоду закривають другу трасу. Школи переходять на дистанційне навчання

Ситуація на дорогах в Одеській області погіршується — на 12 годин закривають трасу М-16 Одеса — Кучурган (на Кишинів), км 0+000 — км 59+175.
Про це ввечері 26 листопада повідомило Агентство відновлення.
Зараз падає і налипає сніг, погана видимість на дорогах, сильні пориви вітру — до 30 м/с. Інформацію про скасування заборони та відновлення руху автотранспорту надаватимуть додатково.
Також в Одесі 27 листопада заняття в школах проводитимуть дистанційно. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі. Дитячі садочки працюватимуть.
- Одеська область потерпає від заметілі від ранку 26 листопада. Там повністю перекрили рух трасою М-15 Одеса — Рені, а на дорогу М-28 Одеса — Южне заборонили виїжджати вантажівкам. В області вже сталося кілька ДТП. Через негоду без світла залишились 116 населених пунктів.
- Синоптики прогнозують сильні снігопади в Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний мокрий сніг, дощ і місцями ожеледь. Очікуються хуртовини і снігові замети. Уряд уже створив оперативний штаб.