Єврокомісія надасть €50 мільйонів на відновлення українських портів

Європейська комісія виділить €50 мільйонів на відновлення українських портів, які постраждали від російських атак, повідомила президентка установи Урсула фон дер Ляєн.

Вона оприлюднила фотографію листа, адресованого президенту України Володимиру Зеленському.

За словами фон дер Ляєн, експорт українського зерна через Чорне море є критично важливими для надходження харчів на світовий ринок та для української економіки.

«Аби підтримати ці зусилля, Комісія робить надає €50 мільйонів на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів. Покращені портові потужності пришвидшать експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки. Із часом наші інвестиції дозволять дозволять портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту», – йдеться в листі.

Президентка Єврокомісії додає, що в жовтні Україна експортувала сухопутними «лініями солідарності» 3,6 мільйона тонн товарів кораблями та ще 1 мільйон тонн залізницею та вантажівками.

«На додачу до «ліній солідарності» на суші, морські маршрути зроблять український харчовий експорт більш конкурентоздатним і передбачуваним, що піде на користь споживачам в усьому світі, в тому числі через сприяння харчовій безпеці у найбільш вразливих регіонах», — вважає вона.