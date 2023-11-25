Україна отримає від союзників військові катери для захисту «зернового коридору»

Україна домовилась із західними союзниками про поставки військових катерів, щоб убезпечити судна, що рухаються «зерновим коридором» у Чорному морі.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine.
«У мене є домовленості з кількома державами щодо потужного супроводження конвою українцями, але на іншій техніці. Тобто нам передадуть — і вже передають — відповідні морські катери», — заявив Зеленський.
За його словами, Україна в цьому питанні працює по кількох треках.
«У нас є зрозумілий коридор і домовленості щодо використання цього коридору з Болгарією, Румунією та Туреччиною. Друга історія — це те, що в нас є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору, повинні бути відповідні результати», — додав президент і наголосив, що також необхідно посилити системи протиповітряної оборони в Одеській області.
- 17 липня 2023 року росія вийшла із «зернової угоди», яка діяла з 1 серпня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський того ж дня надіслав генсеку ООН Антоніу Гутеррешу і президенту Туреччини Реджепу Ердогану пропозицію продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі — без рф.
- Кремль пригрозив ризиками в разі продовження «зернової угоди» — мовляв, усі судна, які прямують до українських портів, є законними військовими цілями як потенційні перевізники військових вантажів. Після цього росія почала масовано обстрілювати інфраструктуру півдня України.
- Попри все 10 серпня Україна оголосила про тимчасові коридори для цивільних суден, які прямують до чорноморських портів і з них.