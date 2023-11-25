Україна отримає від союзників військові катери для захисту «зернового коридору»

Україна домовилась із західними союзниками про поставки військових катерів, щоб убезпечити судна, що рухаються «зерновим коридором» у Чорному морі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine.

«У мене є домовленості з кількома державами щодо потужного супроводження конвою українцями, але на іншій техніці. Тобто нам передадуть — і вже передають — відповідні морські катери», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна в цьому питанні працює по кількох треках.

«У нас є зрозумілий коридор і домовленості щодо використання цього коридору з Болгарією, Румунією та Туреччиною. Друга історія — це те, що в нас є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору, повинні бути відповідні результати», — додав президент і наголосив, що також необхідно посилити системи протиповітряної оборони в Одеській області.