МВС передало музею Голодомору понад тисячу архівних справ періоду геноциду

Міністерство внутрішніх справ України передало Національному музею Голодомору-геноциду понад тисячу архівних кримінальних справ часів штучного голоду. Більшість з них стосуються канібалізму в березні—червні 1933 року, що збігається з піком смертності серед українців.

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Свідчення людей, які пережили геноцид, оцифрували. У спогадах йдеться, зокрема, про те, що «у селі Кирнички від «великих складнощів із харчуванням» загинули 34 людини, у більшості — діти та старі». Зберігся і фрагмент, у якому неназвана дівчина залишилася повною сиротою через голод — її батько, мати, два брати та сестра загинули, коли їй було лише 18.

Ці 1022 справи дають можливість історикам дослідити вплив комуністичного режиму, який створив штучний голод, що доводив українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі. Мотивації канібалізму були продиктовані приреченістю людей.

