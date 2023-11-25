Соцмережа X може втратити до $75 мільйонів доходів після виходу рекламодавців через підтримку Ілоном Маском антисемітського поста

Соцмережа X (Twitter) може втратити $75 мільйонів доходу від реклами до кінця року, бо десятки великих брендів призупиняють свої маркетингові кампанії після підтримки Ілоном Маском антисемітського поста.

Про це пише газета The New York Times, яка ознайомилася з внутрішньою документацією соцмережі.

У документах йдеться, що такі компанії, як Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, IBM, уже призупинили рекламні кампанії або розглядають це. Загалом 100 брендів «повністю призупинили» свою рекламу. Наразі точно відомо, що через звинувачення Х в антисемітизмі Apple, Disney, Comcast і Warner Brothers Discovery призупинили рекламні контракти з платформою.

Останні місяці року є найприбутковішими для соціальних мереж, оскільки в цей час бренди проводять святкові акції перед Чорною пʼятницею, різдвяними та новорічними святами.

Наприклад, у 2021 році за останній квартал року тоді ще Twitter отримав $1,57 мільярда доходів, 90% з яких були від реклами. А коли Ілон Маск купив соцмережу у 2022 році за $44 мільярди, то рекламодавці не наважувалися розміщувати рекламу на платформі через поведінку нового власника і нові правила модерації контенту. У той період реклама на платформі у США впала майже на 60%.

А що сталося?

15 листопада власник X (Twitter) Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Маск згодом продовжив свій допис і заявив, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазійський расизм або расизм будь-якого роду». Уже 17 листопада організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.

21 листопада Ілон Маск подав до суду на Media Matters for America за звинувачення в антисемітизмі. У позові йдеться, що організація «маніпулювала» даними, щоб «знищити» платформу Ілона Маска. У відповідь президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов Маска «несерйозним» і сказав, що він «призначений для того, щоб залякати критиків X і змусити їх мовчати».