Сили ППО за ніч збили 71 із 75 дронів Shahed

Уночі 25 листопада росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів Shahed. Зафіксували пуски майже 75 безпілотників. З них сили ППО збили 71. На Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з двох напрямків — з Приморсько-Ахтарська і з Курської області.

Протиповітряна оборона відпрацювала щонайменше в шести областях: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській. Більшість дронів знищили на Київщині — в КМВА зазначають, що ліквідували понад 60 цілей.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.