За добу Сили оборони України знищили 860 окупантів і 6 танків

Протягом доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 74 бойові зіткнення. Росія втратила 860 окупантів, шість танків, 18 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Російські війська штурмували на Купʼянському напрямку в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Українські бійці відбили всі атаки. Також вони відбилися на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, а на Авдіївському — східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського на Донеччині.

Безуспішно штурмували окупанти й у районах Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині, а ще намагалися відновити втрачені позиції поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.