Президент Латвії приїхав до України з неанонсованим візитом і оголосив про допомогу для Чернігівщини

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до України 24 листопада з неанонсованим візитом.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Під час зустрічі Рінкевичс обговорив із президентом України двосторонні відносини та підтримку з боку ЄС і НАТО.
«Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України в її боротьбі за свободу», — наголосив президент Латвії.
Він також відвідав кілька обʼєктів на Чернігівщині, які відбудовували за кошти Латвії. За його словами, уряд Латвії цьогоріч надав €5 мільйонів на відновлення Чернігівської області після бойових дій, та планує виділити стільки ж наступного року.
- Латвія — одна з країн, які послідовно допомагають і підтримують Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Латвія передала Україні зброю й особисте спорядження, зокрема безпілотні літальні апарати, боєприпаси, протитанкову зброю й зенітні ракети Stinger. Сейм Латвії визнав російську агресію геноцидом українського народу, а росію – державою, яка підтримує тероризм.
- У серпні Латвія приєдналася до «гарантій безпеки» для України. Ці гарантії включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.