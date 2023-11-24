Президент Латвії приїхав до України з неанонсованим візитом і оголосив про допомогу для Чернігівщини

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до України 24 листопада з неанонсованим візитом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під час зустрічі Рінкевичс обговорив із президентом України двосторонні відносини та підтримку з боку ЄС і НАТО.

«Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України в її боротьбі за свободу», — наголосив президент Латвії.

Він також відвідав кілька обʼєктів на Чернігівщині, які відбудовували за кошти Латвії. За його словами, уряд Латвії цьогоріч надав €5 мільйонів на відновлення Чернігівської області після бойових дій, та планує виділити стільки ж наступного року.