Із сектора Гази евакуювали ще 8 українців

Із сектору Гази протягом цієї доби евакуювали ще вісьмох громадян України. Їх вивели до Єгипту, скоріше за все, через пункт пропуску «Рафах».

Це «Бабелю» повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Протягом цієї доби з Гази до Єгипту виведено вісьмох громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України», — розповів Ніколенко, додавши, що загалом з Гази вже евакуювали 259 українських громадян.