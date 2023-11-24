У Південній Кореї дівчина завдала жінці 100 ножових поранень, «надихнувшись» кримінальними серіалами

У Південній Кореї 23-річна Чон Юджон вбила незнайомку «з цікавості» — вона завдала жертві 100 ножових ударів, надихнувшись кримінальними серіалами. За це вона отримала довічне увʼязнення.

Про це пише ВВС.

За даними поліції, Чон Юджон захопилася ідеєю вбити людину саморуч через кримінальні серіали, тому почала шукати жертву — перевагу надала жінкам. Дівчина звʼязалася з понад 50 людьми в застосунку для пошука вчителя англійської мови та запитувала їх, чи проводять вони заняття вдома.

BBC News

У травні 2023 року вона видала себе за матір старшокласника, якому потрібні уроки англійської, і зв’язалася з 26-річною жінкою. Згодом Юджон прийшла додому до репетиторки у шкільній формі та напала на неї — завдала 100 ножових поранень, не припиняючи бити жінку навіть після її смерті.

Чон Юджон розчленувала тіло жінки та поїхала на таксі, щоб залишити частину останків у віддаленому парку. Її затримали після того, як водій таксі повідомив поліції про клієнтку, що викинула закривавлену валізу. Згодом виявилося, що Юджон місяцями досліджувала, як убити людину і позбутися тіла.

Поліція стверджує, що затримана не докладала жодних зусиль, щоб уникнути камер відеоспостереження, які кілька разів зафіксували її біля дому репетиторки. Прокуратура вимагала для Чон Юджон смертної кари — таке покарання зазвичай призначають за найтяжчі злочини, проте в Південній Кореї не виконують страти з 1997 року.

Дівчина просила дати їй мʼякше покарання, проте зрештою зізналася, що її інтерес до вбивства викликали кримінальні шоу і телепрограми. Суддя, який виносив вирок, заявив, що вбивство «поширило в суспільстві страх» і «розпалило загальну недовіру».