У США пастор зізнався у вбивстві восьмирічної дівчинки. У 1975 році він провів службу на її похороні

У США пастор на пенсії зізнався у вбивстві дівчинки. Майже пів століття тому він викрав її, а згодом допомагав шукати і провів службу на похороні дитини.

Про це повідомляє BBC.

Восьмирічна Гретхен Гарінгтон зникла безвісти в передмісті Філадельфії Марпл Тауншип 15 серпня 1975 року. Вона мала перебувати у літньому біблійному таборі на території християнсько-реформатської церкви Трійці, але так і не зʼявилася там. Пастор Девід Зандстра заявив у поліцію про зникнення дівчинки. Майже через два місяці в сусідньому лісі виявили її останки. Але вбивцю так і не знайшли.

DELAWARE COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

Інтерес до справи знову розгорівся у 2022 році, коли письменники Джоанна Фальконе Салліван і Майк Матіс випустили книгу під назвою «Трагедія Гретхен Гаррінгтон: викрадення, вбивство та невинність, втрачена в передмісті Філадельфії».

На початку 2023 року невідома жінка сказала слідчим, що, на її думку, винуватцем був батько найкращої подруги Гретхен, пастор Девід Зандстра. Зараз 83-річного чоловіка звинувачують у вбивстві та викраденні дитини.

«Він убив цю бідолашну восьмирічну дівчинку, яку він знав і яка йому довіряла. А потім він поводився так, наче був другом сімʼї, не лише під час її поховання і після цього, але й роками», — сказав журналістам окружний прокурор округу Делавер Джек Столлштаймер.

У 1975 році Зандстра допомагав Гаррінгтонам шукати доньку і навіть провів службу на похороні дитини.

За даними слідства, Зандстра запросив Гретхен у свою машину. Свідок бачив дівчинку поруч із автомобілем, схожим на зелений Рамблер Зандстри. Але під час допиту в 1975 році пастор заперечив, що бачив Гретхен. Після цього Зандстра кілька разів переїжджав, жив у Каліфорнії й Техасі. Минулого тижня його заарештували в Джорджії, і він зізнався у злочині. Зараз чоловік перебуває у вʼязниці та очікує на екстрадицію до Пенсильванії.