Журналісти завдяки ролику Чичеріної знайшли російського офіцера, який місяць утримував у підвалі понад 360 жителів Ягідного

Журналісти «Суспільного» опублікувало фільм-розслідування про російського офіцера із позивним «Кльон», за наказом якого у березні 2022 року у селі Ягідне (Чернігівщина) в підвалі тримали 366 мешканців. Їм довелося жити в підвалі школи 27 днів без їжі, води та світла.

Журналісти почали розслідувати російський воєнний злочин у Ягідному в липні 2022 року. Тоді вони встановили, що у селі стояв 228 мотострілецький полк з Єкатеринбурга. Вони опитали вцілілих свідків і ті назвали позивний російського командира — «Кльон». Разом із правоохоронцями журналісти встановили багатьох російських військових, але не відповідального за воєнний злочин.

Після появи запису концерту російської співачки Юлії Чичеріної, якій СБУ висунула низку падозр, у червні 2023 року розслідування відновили. На концерті для окупантів під Кремінною засвітився «Кльон». Його впізнали жителі Ягідного. Виявилось, що під цих позивним ховається Семен Олександрович Соловов 1987 року народження. Він досі живий та, ймовірно, знаходиться на окупованій Луганщині.

Журналісти написали йому, і той сам відповів, що у Луганській області. Коли його на пряму спитали про Ягідне, той став усе заперечувати і казати, що ніколи там не бував. Після розмови із журналістами Соловов видалив переписку, а потім запевняв, що людина на Семен Соловов загинула.

Усі дані про офіцера журналісти передали Службі безпеки України.