У Швейцарії суд помʼякшив покарання за зґвалтування жінки, бо воно тривало 11 хвилин

Федеральний суд Швейцарії в одній зі справ про сексуальне насильство помʼякшив покарання ґвалтівнику, адже зґвалтування було «доволі коротким» — воно тривало 11 хвилин.

Про це пише Swissinfo.

У лютому 2020 року двоє чоловіків зґвалтували жінку в під’їзді її будинку. Зловмисникам було 17 і 33 роки. Перед судом постав лише старший чоловік. Його визнали винним, але роком пізніше апеляційний суд у Базелі пом’якшив покарання — рішення обґрунтували тим, що злочин тривав «лише» 11 хвилин.

Крім того, на думку суду, перед злочином жінка подала злочинцю «неправильні сигнали» — перед цим у туалеті бару вона вступила в добровільний статевий акт з іншим чоловіком.

Тоді рішення суду призвело до протестів у кількох містах. Майже 500 людей зібралися перед судом у Базелі та мовчки тримали руки вгору протягом 11 хвилин — стільки, скільки тривало зґвалтування.

Уже 22 листопада 2023 року Федеральний суд Швейцарії заявив, що при винесенні вироку слід враховувати відносно короткий термін зґвалтування. Водночас суд зазначив, що злочинця слід покарати суворіше, ніж визначив Базельський суд, проте з інших причин. Той факт, що жертва раніше добровільно вступала в незахищений статевий акт з іншим чоловіком, не має враховуватися при призначенні покарання винному, визнали в суді.

Тепер справа повернеться до суду нижчої інстанції, який має призначити суворіший вирок. Що станеться із другим злочинцем поки що невідомо: суд у справах неповнолітніх виправдав його, але розгляне апеляцію на цей вирок.