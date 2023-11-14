У Конго понад сотню жінок зазнали сексуального насильства від працівників ВООЗ. Їм виплатили «компенсації»

Всесвітня організація охорони здоровʼя виплатила 104 жінкам з Конго по $250 «компенсації». Вони зазнали сексуального насильства з боку співробітників ВООЗ під час ліквідації лихоманки Ебола в країні.

Про це пише Associated Press.

Гая Гамхеваге, яка у ВООЗ бореться із сексуальним насильством, на початку року відвідала Конго й проаналізувала ситуацію. Відповідно до внутрішнього звіту організації, була щонайменше одна жінка, котра завагітніла й народила дитину з вадою розвитку.

Як зʼясувалося, жертвами сексуального насильства стали щонайменше 104 жінки, усі вони отримали компенсацію від ВООЗ, але ще десяток відмовились від неї. Журналісти зазначають, що сума компенсації на одну жінку менша за добові витрати деяких чиновників ООН, які працюють у столиці Конго, і лише на $19 більша, ніж отримувала Гамхеваге на день під час свого триденного візиту.

Щоб отримати готівку, постраждалі пройшли навчальні курси, які мали допомогти їм розпочати «діяльність, що приносить дохід». ВООЗ включила ці гроші до «пакета підтримки», а не репарацій, аби не порушувати політику ООН.

Видання зазначає, що ВООЗ не може знайти ще близько третини постраждалих, аби виплатити їм компенсацію.

ВООЗ вже виплатила $26 тисяч, що становить приблизно 1% від $2 мільйонів, які заклали у фонд допомоги постраждалим від сексуального насильства.