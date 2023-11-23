Китай запевнив ВООЗ, що спалах респіраторних захворювань і пневмонії у дітей — це наслідок скасування карантину

Всесвітня організація охорони здоровʼя отримала від Китаю інформацію про зростання випадків респіраторних захворювань і спалахи пневмонії у дітей на півночі КНР.

Китайські дані свідчать, що з травня почала стрімко зростати кількість госпіталізацій дітей з пневмонією, а з жовтня — з приводу аденовірусу та вірусу грипу.

Наразі ці дані є вищими за сезонні показники, але Китай це пояснює тим, що в країні скасували всі коронавірусні обмеження.

ВООЗ запевняє, що уважно стежить за ситуацією та підтримує тісний контакт з національною владою Китаю.

В інших країнах, зокрема у Великій Британії та США, після скасування пандемічних обмежень також був сплеск грипоподібних захворювань.

«Китай зараз, мабуть, переживає велику хвилю дитячих респіраторних інфекцій, оскільки це перша зима після тривалого карантину, який, ймовірно, різко зменшив циркуляцію респіраторних мікробів, отже, знизив імунітет до ендемічних мікробів», — пояснює професор Франсуа Баллу з Інституту генетики Лондонського університетського коледжу.