Хірурги дістали уламок російської міни з серця дитини, яка потрапила під обстріл у Херсоні

Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський мінометний обстріл у Херсоні.

Про це повідомив Інститут серця МОЗ.

Директор Інституту Борис Тодуров каже, що дитина дивом залишилася живою. Після операції її стабілізували — життю дівчинки вже нічого не загрожує.

Під час операції лікарі використали неодимові магніти, які складаються зі сплаву неодиму, бору та заліза, для того щоб із мʼяких тканин вилучити уламки — такий метод є менш травматичним.

«Стан дитини задовільний. Її вже перевели з реанімації в загальну палату. У дівчинки ще є ураження на нозі, бо під час обстрілу в неї потрапило декілька уламків. Уламок з серця ми забрали, ніжка потроху загоюється — операцію робити не потрібно. Там рвана рана, і вона заживає. Поки що з дитиною все добре», — додав директор Інституту серця.