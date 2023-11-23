Хірурги дістали уламок російської міни з серця дитини, яка потрапила під обстріл у Херсоні

Лікарі витягнули уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під російський мінометний обстріл у Херсоні.
Про це повідомив Інститут серця МОЗ.
Директор Інституту Борис Тодуров каже, що дитина дивом залишилася живою. Після операції її стабілізували — життю дівчинки вже нічого не загрожує.
Під час операції лікарі використали неодимові магніти, які складаються зі сплаву неодиму, бору та заліза, для того щоб із мʼяких тканин вилучити уламки — такий метод є менш травматичним.
«Стан дитини задовільний. Її вже перевели з реанімації в загальну палату. У дівчинки ще є ураження на нозі, бо під час обстрілу в неї потрапило декілька уламків. Уламок з серця ми забрали, ніжка потроху загоюється — операцію робити не потрібно. Там рвана рана, і вона заживає. Поки що з дитиною все добре», — додав директор Інституту серця.
- 13 листопада російські окупанти з артилерії обстріляли автомобіль у передмісті Херсону. Там перебували троє людей — маленька дитина, її мама та дідусь [ідеться не про ту дитину, яку оперували в Інституті Серця]. Родина поверталася додому після медогляду. Через влучання машина загорілася: 36-річна мати двомісячної дівчинки отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. Дідусь дитини згорів у машині. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легень і нирок.