Майже 20 мільйонів українців встановили застосунок «Дія»

Застосунок «Дія» використовують майже 20 мільйонів українців. Новий мільйон користувачів зареєструвався в застосунку протягом весни — осені 2023 року, а ще в травні застосунком користувалися 19 мільйонів громадян.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції Forbes Tech у Львові.

Наразі Мінцифри працює над низкою нових послуг у «Дії». Серед них — «єВідновлення», «єНотаріат», документи про освіту, «єБронювання», «єШлюб», «єПідприємець», перереєстрація авто та «Дія Офіс».