Новий президент Аргентини запропонував Зеленському провести мирний саміт у Латинській Америці

Новообраний президент Аргентини Хавʼєр Мілей запропонував Володимиру Зеленському провести мирний саміт щодо війни в Україні. Саміт може відбутися в Аргентині, а інші країни Латинської Америки теж візьмуть участь.
Про це пише Deutche Welle.
Пропозиція провести саміт прозвучала під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася 22 листопада. Тоді президенти говорили про українську «формулу миру» та важливість участі Аргентини у спільних мирних зусиллях.
Зеленський подякував Мілею за чітку підтримку України та наголосив, що Україна дуже цінує позицію нового президента Аргентини. Він також запросив Мілея відвідати Україну й «надіслати потужний політичний сигнал».
- 20 листопада Хавʼєр Мілей переміг на президентських виборах в Аргентині. Мілей обіцяє економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонує доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією та росією на користь США.
- Мілей також висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а путіна назвав «автократом».