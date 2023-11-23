Унікальний поїзд-кухня Food Train вирушив у перший рейс. Він забезпечить прифронтові регіони гарячими обідами

У перший рейс вирушив благодійний поїзд-кухня Food Train, який допоможе з гарячими обідами прифронтовим регіонам Харківщини.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Потяг поїхав до Харкова та Ізюма в День подяки, аби смаколиками віддячити тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам. Також волонтери Save Ukraine передадуть виготовлені на кухні потягу страви мешканцям міст, що потребують забезпечення їжею, — запечену індичку, картоплю і гарбузовий пиріг.

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Очікується, що у грудні до одного з рейсів приєднається і співзасновник проєкту Говард Баффет. Він разом із командою Food Train запропонує їжу всім українцям уздовж лінії фронту.

Food Train може автономно працювати 5—7 днів, виготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі щодня. Поїзд завдовжки майже 150 метрів має генераторний вагон і заправну станцію, вагон-холодильник із морозильною камерою, два вагони з холодною та гарячою кухнею, вагон для персоналу поїзда і кухарів, а також багажний вагон, який вміщує 27 тисяч літрів води, з фільтраційною і насосною станцією.