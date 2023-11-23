Європол створив нову групу, щоб допомагати розслідувати злочини росіян в Україні. Вона працюватиме як OSINT-спільнота

Європол створив нову оперативну групу (OTF) для допомоги в розслідуванні основних міжнародних злочинів, які росіяни скоїли в Україні.
Оперативна група допомагатиме виявляти підозрюваних та їхню причетність до воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Члени групи збиратимуть й аналізуватимуть розвідувальну інформацію з відкритих джерел (OSINT).
Європол наголошує, що з моменту початку війни в інтернеті існує безпрецедентний рівень OSINT. Така інформація може суттєво допомогти слідчим у перевірці та реєстрації воєнних злочинів. Очолюють групу підрозділи з боротьби з міжнародними злочинами поліції Нідерландів і Німеччини.
Зараз вже 14 країн погодилися надати цільовій групі спеціальний потенціал OSINT: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.
- 25 березня 2022 року в Гаазі створили Спільну слідчу групу (JIT), яка розслідує найтяжчі міжнародні злочини в Україні. Її учасники — Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, Євроюст, Міжнародний кримінальний суд та Європол. Вони створили в Гаазі Міжнародний центр з переслідування злочину агресії рф проти України. Українські та іноземні прокурори на міжнародному рівні продовжують збирати й аналізувати доказову базу. У квітні 2023 року члени JIT підписали угоду про розслідування злочину геноциду.