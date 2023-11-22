Відтепер теоретичний іспит з водіння можна складати без обовʼязкового навчання в автошколі

В Україні з 22 листопада можна складати теоретичний іспит для отримання водійських прав без обовʼязкового навчання в автошколі. Урядова постанова набула чинності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно, потрібно: підготуватися, звернутися до сервісного центру й отримати талон запису (з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер і медичну довідку), повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне освоєння теоретичного матеріалу, відповісти на 20 запитань за 20 хвилин (можна допустити дві помилки).

Вартість складання теоретичного іспиту — 13 грн. Якщо помилок більше за дві, наступна спроба буде можливою не раніше ніж за 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту треба звернутися до акредитованого навчального закладу, щоб розпочати практичне навчання.

Для практичних занять можна обрати будь-яку автошколу в бажаному місті. А після навчання — скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке буде чинним два роки.

Потім у будь-якому сервісному центрі МВС можна буде скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.