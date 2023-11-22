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«Укрзалізниця» призначила чотири нові рейси та покращила графіки вже наявних

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Пресслужба «Укрзалізниці» опублікувала оновлений графік руху потягів на 2023 — 2024 роки.

Компанія призначила нові рейси та покращила вже наявні.

До графіку додалися:

  • №51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси;
  • №216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям;
  • №745/746 Київ — Львів гарантуватиме довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва;
  • Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Також перевізник працює над покращенням існуючих графіків та маршрутів:

  • потяг №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02;
  • маршрут потягу №357/358 Київ — Ворохта подовжать до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори;
  • потяг 95/96 Київ (20:31) – Рахів (10:56) стає фірмовим для родинних поїздок у гори з максимальним комфортом;
  • потяги №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та потяг Луцьк — Ужгород, який в оновленому графіку отримав нумерацію 368/367, стають щоденними.

Напередодні «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів на 2024 рік: 11 внутрішніх і 3 міжнародні.