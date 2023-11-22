У керівниці податкової Полтавщини знайшли необґрунтовані доходи — 6,1 мільйона гривень

Державне бюро розслідувань і Національне агентство з питань запобігання корупції знайшли у керівниці податкової Полтавської області необґрунтовані активи на 6,1 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Чиновниця придбала дороге майно у 2020—2023 роках. Воно зареєстроване на членів її сімʼї та довірених людей.

Зокрема, її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 ммільйона гривень. Батько придбав автомобіль Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тисяч гривень, а донька купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid за майже 1,5 мільйона. Чоловік службовиці отримав квартиру в Полтаві вартістю майже мільйон гривень.

ДБР не називає імʼя посадовиці, але на сайті Державної податкової служби йдеться, що виконувачем обовʼязків начальника Головного управління ДПС у Полтавській області є Алла Рябкова.

Ці відомості направили до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.