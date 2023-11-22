Серіал «Чорне дзеркало» продовжили на сьомий сезон

Науково-фантастичний серіал Чарлі Брукера «Чорне дзеркало» продовжили ще на один сезон. Зйомки 7-го сезону планують розпочати вже цього року.
Про це пише Variety.
Виконавчими продюсерами стануть Чарлі Брукер, Аннабель Джонс і Джессіка Роудс. Деталі сюжету і кількість епізодів поки що невідомі.
«Чорне дзеркало» повернулося на екрани на початку 2023 року — після чотирирічної перерви, і зібрало рекордну кількість переглядів на Netflix. За даними платформи, він потрапив до першої десятки в 92 країнах і провів 4 тижні у глобальному топі 10 англомовного Netflix.
- Перший сезон «Чорного дзеркала» вийшов у 2011 році. Лейтмотив серіалу — вплив інформаційних технологій на людські стосунки. Досі кожна із серій не була повʼязана з попередніми ні сюжетом, ні акторами, ні часом, ні місцем оповіді.
- У 2018 році Netflix зняв 312 хвилин матеріалу інтерактивного фільму під назвою «Бармаглот» (Bandersnatch) і дозволив глядачам самостійно вибрати кінцівку.