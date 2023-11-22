Дослідники NASA виявили новий ризик для здоровʼя астронавтів — еректильну дисфункцію

Дослідження на щурах показали, що космічні промені та невагомість можуть викликати в астронавтів еректильну дисфункцію.

Про це пише The Guardian.

Під час експерименту в Лабораторії космічної радіації NASA в Нью-Йорку щурів підвішували на джгутах під кутом 30 градусів і опромінювали.

Аналіз тканин щурів через рік показав, що навіть низький вплив галактичних космічних променів порушує функцію артерії, яка постачає кров до пеніса й еректильної тканини.

«У сукупності ці результати свідчать про те, що нервово-судинна функція еректильної тканини може бути порушена після тривалого дослідження глибокого космосу», — підсумували дослідники.

Науковці закликали астронавтів ретельно стежити за сексуальним здоровʼям і зазначили, що ліквідувати негативні наслідки допоможуть антиоксиданти.