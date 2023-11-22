Обряд заплітання весільної коси з Луганщини додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України три нових елементи.

Про це повідомили в Мінкультури.

У переліку зʼявилися:

обряд «Гоніння гадюк» (село Іскра Великоновосілківського району Донецької області та Нижньодуванська громада Сватівського району Луганської області);

практика з охорони традиційних ремесел і народного мистецтва;

обряд заплітання весільної коси (селище Білокуракине Сватівського району Луганської області).

Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони цих елементів.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 80 елементів.