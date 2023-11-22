Рада дозволила військовим безкоштовно здавати статеві клітини

Верховна Рада підтримала в цілому законопроект № 8011 про створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для військових.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт на державному рівні закріплює право на забір статевих клітин та подальше їх використання військовими і поліцейськими, якщо вони через поранення втратили репродуктивну функцію.

Забор статевих клітин коштує близько 450 гривень для чоловіків і 1 425 гривень для жінок. Медичні обстеження перед забором клітин можна зробити під час проходження загальної військово-лікарської комісії.

Якщо військовий загине, то порядок використання його біологічних матеріалів визначатиме уряд — з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.