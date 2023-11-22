Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років

Верховна Рада проголосувала за постанову № 10271, яка пропонує секторальні санкції проти росії та Білорусі в оборонно-промисловій сфері на 50 років.

Постанову підтримали 304 депутати. Її автор — президент України Володимир Зеленський на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 20 листопада 2023 року.

Президент пропонує запровадити такі санкції: