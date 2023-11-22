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Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Верховна Рада проголосувала за постанову № 10271, яка пропонує секторальні санкції проти росії та Білорусі в оборонно-промисловій сфері на 50 років.

Постанову підтримали 304 депутати. Її автор — президент України Володимир Зеленський на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 20 листопада 2023 року.

Президент пропонує запровадити такі санкції:

  • заборонити операції з товарами й послугами з резидентами рф та Білорусі, зокрема ті, що проводять через громадян інших держав;
  • зупинити виконувати економічні та фінансові зобовʼязання на користь резидентів рф та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;
  • заборонити передавати резидентам росії та Білорусі технології, права на обʼєкти права інтелектуальної власності;
  • не реєструвати і не акредитувати організації колективного управління, засновниками яких є резиденти росії та Білорусі;
  • припинити дію спільних проєктів і промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти росії та Білорусі щодо товарів військового призначення та подвійного використання.