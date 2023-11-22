Компанія Періс Гілтон припинила співпрацю з Х (Twitter) на тлі звинувачень в антисемітизмі

Розважальна компанія американської фотомоделі Періс Гілтон 11:11 Media призупинила співпрацю із соцмережею X (Twitter) на тлі антисемітського шторму на платформі.

Про це пише CNN.

На початку жовтня 2023 року компанії оголосили про «ексклюзивне партнерство», яке мало збільшити аудиторію і продаж реклами, а також сприяти угодам про спонсорство і брендування між рекламодавцями й авторами контенту. Проте вже 21 листопада компанія 11:11 Media розірвала угоду через «занепокоєння щодо антисемітизму і пронацистського контенту в соцмережі».

Поки що невідомо, чи припинила сама Періс Гілтон співпрацю із соцмережею Х. Вона залишається активною на платформі через особистий акаунт, на який підписані понад 16 мільйонів користувачів.

А що сталося?

15 листопада власник X (Twitter) Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Маск згодом продовжив свій допис і заявив, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазійський расизм або расизм будь-якого роду». Уже 17 листопада організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.

21 листопада Ілон Маск подав до суду на Media Matters for America за звинувачення в антисемітизмі. У позові йдеться, що організація «маніпулювала» даними, щоб «знищити» платформу Ілона Маска. У відповідь президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов Маска «несерйозним» і сказав, що він «призначений для того, щоб залякати критиків X і змусити їх мовчати».