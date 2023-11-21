Набір футболок Мессі продадуть на аукціоні за рекордні $10 мільйонів

Сім футболок аргентинського футболіста Ліонеля Мессі продадуть на аукціоні Sothebyʼs за рекордні $10 мільйонів. Шість із цих футболок Мессі одягав на чемпіонаті світу з футболу у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters.

Аукціон проходитиме з 30 листопада до 14 грудня 2023 року, а поки триватимуть торги, у штаб-квартирі Sothebyʼs у Нью-Йорку організують виставку цих футболок. Вони можуть стати «найціннішою колекцією спортивних пам’ятних речей», яку коли-небудь продавали, стверджують в аукціонному домі Sothebyʼs.

Донині найдорожчим футбольним сувеніром, що продали на аукціоні, була футболка Дієго Марадони, яку він носив під час матчу з Англією в 1986 році. Її продали за $9,3 мільйона в травні 2022 року.

Частину коштів, які вторгують на аукціоні, передадуть проєкту UNICAS для потреб дітей, які страждають на рідкісні захворювання.