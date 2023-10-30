Ліонель Мессі став володарем «Золотого мʼяча». Найкраща футболістка року — Айтана Бонматі

Футболіст збірної Аргентини та «Інтер Маямі» Ліонель Мессі став володарем «Золотого мʼяча» — це рекордна, восьма нагорода у його карʼєрі.

Ліонель Мессі отримав восьмого «Золотого мʼяча», 30 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Найкращою футболісткою стала Айтана Бонматі, яка виступає за збірну Іспанії, найкращий клуб року серед жінок — «Барселона».

Айтана Бонматі із «Золотим мʼячем», 30 жовтня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

Найкращим голкіпером став аргентинський футболіст Еміліано Мартінес, а найкраща команда минулого сезону — «Манчестер Сіті». Найкращим молодим футболістом року став Джуд Беллінґем з «Реал Мадриду».