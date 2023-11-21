Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру Расселу. Його підозрювали у звʼязках з рф

Акціонери Forbes Global розірвали угоду про продаж медіакомпанії групі інвесторів на чолі з Остіном Расселом.

Про це йдеться в заяві компанії, яку наводить Bloomberg.

«Протягом багатьох років не було недоліку в інвестиційному інтересі до нашої компанії, і ми продовжуватимемо розглядати інші можливості, які можуть допомогти прискорити нашу стратегію зростання», – повідомили в компанії.

У травні 2023 року Рассел і гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments (IWM) оголосили, що уклали остаточну угоду про придбання контрольного пакету акцій Forbes Global Media Holdings.

У жовтні журналісти The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де російський олігарх Магомед Мусаєв каже, що це він «купив глобальний Forbes», а формально все оформили на Рассела. Сам Остін заперечував російські звʼязки.