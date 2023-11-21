За 5 місяців робити Єдиного реєстру українці подали 128 тисяч заяв на володіння зброєю

За неповні пʼять місяців роботи Єдиного реєстру зброї українці подали понад 128 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю.

Про це повідомила Національна поліція.

Поліцейські ухвалили майже 117 тисяч рішень про надання відповідних дозволів. До того ж у Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 42,5 тисячі користувачів.

У МВС додали, що українці регулярно звертаються до контакт-центру з питаннями щодо отримання послуг у Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій.