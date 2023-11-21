Міноборони (поки) не ухвалювало рішення про зміну військових командувачів

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі не ухвалювали жодних рішень для зміни військових командувачів, але проводиться «робота для підвищення ефективності».

«Маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це», — сказав Умєров на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві.