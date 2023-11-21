До Києва прибув голова Євроради. Невдовзі відбудеться саміт щодо вступу України в ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва в День Гідності та Свободи.
«Приємно знову бути в Києві — серед друзів», — написав Мішель.
Шарль Мішель відвідав столицю України напередодні саміту Європейської ради, який відбудеться в середині грудня. На ньому лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори з Україною про вступ.
- 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, встановлений на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 і 2013 роках. Цього дня українці вшановують памʼять про людей, які під час Революції гідності та Помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини й громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору.
- Сьогодні, 21 листопада, Київ також відвідали президентка Молдови Майя Санду і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.