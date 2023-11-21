В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного на початку війни. Старий стане меморіалом

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив про відкриття нового мосту через річку Ірпінь у Романівці.

Зруйновані конструкції старого моста стануть меморіалом. За словами Маркушина, під час окупації Київщини міст через Ірпінь у Романівці врятував 40 тисяч мешканців Бучі, Гостомелю та Ірпеня.

«Відкриття без перебільшень історичне. І хоч було холодно, важко і страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня «Дорогою життя», — сказав мер.

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