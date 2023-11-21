В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного на початку війни. Старий стане меморіалом

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив про відкриття нового мосту через річку Ірпінь у Романівці.
Зруйновані конструкції старого моста стануть меморіалом. За словами Маркушина, під час окупації Київщини міст через Ірпінь у Романівці врятував 40 тисяч мешканців Бучі, Гостомелю та Ірпеня.
«Відкриття без перебільшень історичне. І хоч було холодно, важко і страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня «Дорогою життя», — сказав мер.
- 25 лютого 2022 року Сили оборони України підірвали цей міст, щоб завадити наступу росіян на Київ. Через цей міст у березні вдалося евакуювати тисячі людей.