Росіяни вдарили чотирма ракетами по Донецькій області, є загиблий та поранені

Уночі 21 листопада росіяни вдарили чотирма ракетами по Донецькій області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове — поранені шестеро цивільних. Під завалами ще можуть бути люди, пошуки тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти вдарили ще двома ракетами по шахті, один працівник загинув. Обстріл пошкодив 4 будівлі та лінію електропередачі. 39 гірників опинились заблокованими під землею, їх вже підняли на поверхню.

Генштаб писав, що пошкоджена центральна міська лікарня в Селидовому й будівля шахти «Котляревська».

Повітряні сили повідомляли, що росіяни випускали на Донецький напрямок чотири ракети С-300.