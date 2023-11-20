У США на аукціоні продали гітару і сигарети соліста гурту Nirvana Курта Кобейна

В американському Нашвіллі з аукціону продали електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій фронтмен Nirvana Курта Кобейн грав під час останнього публічного виступу, а також пачку його сигарет.

Про це повідомляє Euronews.

Невідкрита пачка сигарет American Spirit, що належала Кобейну, імовірно, стала найдорожчою пачкою сигарет в історії — її продали за $5 200.

Euronews

«Ментолові American Spirit були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Цю пачку забрав сусід Кобейна в реабілітаційній клініці Лос-Анджелесу, де він пробув кілька днів, перш ніж вкоротити собі віку», — йдеться в описі лота.

Електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій Кобейн востаннє грав у Мюнхені в 1994 році, купили за $1 587 500.

«Це дійсно культова гітара, оригінальні струни та оригінальний гітарний ремінь із чорною маскувальною стрічкою, що прикриває назву бренду Fender, тому що Курт просто не любив брендинг», — розповів виконавчий директор Julienʼs Auctions Мартін Нолан.

Також з молотка пішли джинси, які Кобейн носив у кліпі “Heart-Shaped Box” — вони коштували $412 750. Ескіз і написані від руки ліричні ноти “Smells Like Teen Spirit” продали за $91 000, а жовтий кардиган — за $13 000.

Ці речі Кобейн залишив сусідові в реабілітаційному центрі Exodus у Лос-Анджелесі.