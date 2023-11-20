Співачка Шакіра уклала угоду з іспанською прокуратурою у справі про податкове шахрайство. Тепер її не судитимуть

Колумбійська поп-зірка Шакіра уклала угоду з іспанською прокуратурою щодо врегулювання справи про податкове шахрайство на суму €14,5 мільйона.

Про це пише BBC.

Іспанська прокуратура вимагала для Шакіри восьми років увʼязнення і штраф €23,8 мільйона, якщо її визнають винною. Співачка неодноразово заперечувала свою провину.

Раніше виконавиця відмовилася від угоди, запропонованої прокуратурою, натомість вирішила звернутися до суду, але зрештою уклала угоду «в інтересах дітей».

«Вони не хочуть бачити, як їхня мама жертвує своїм особистим добробутом у цій боротьбі», — сказала Шакіра.

У рамках угоди вона заплатить штраф у розмірі половини суми боргу — понад €7,3 мільйона. Вона також погодилася на ще один штраф у €438 тисяч, щоб уникнути трирічного увʼязнення.

Справа Шакіри

Шакіру звинувачували в несплаті податків у період з 2012-го по 2014 рік. За словами співачки, протягом цього часу вона не жила в Іспанії.

У документі прокуратури йшлося, що Шакіра проживала в Іспанії між 2012 і 2014 роками, а в травні 2012 року купила будинок у Барселоні, у якому жила разом зі своїм партнером — зіркою ФК «Барселона» Жераром Піке, та їхнім сином, який народився в Іспанії у 2013 році.

Шакіра стверджувала, що заплатила €17,2 мільйона, які, за інформацією іспанської податкової служби, вона заборгувала. За словами співачки, нині боргу перед податковими органами вона не має.