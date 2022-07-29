Іспанська прокуратура вимагає для співачки Шакіри 8 років вʼязниці

Іспанська прокуратура вимагає восьми років увʼязнення для колумбійської співачки Шакіри у справі про податкове шахрайство на суму €14,5 мільйона.

Про це пише Reuters.

Шакіру звинувачують у несплаті податків у період з 2012 по 2014 рік. За словами співачки, протягом цього часу вона не жила в Іспанії.

У документі прокуратури, з яким вдалося ознайомитися журналістам Reuters, йдеться, що Шакіра проживала в Іспанії між 2012 і 2014 роками, а в травні 2012 року купила будинок в Барселоні, у якому жила разом зі своїм партнером — зіркою ФК «Барселона» Жераром Піке, та їхнім сином, який народився в Іспанії у 2013 році.

Прокурор вимагає призначити зірці вісім років увʼязнення та штраф у розмірі понад €23 мільйони, якщо її визнають винною. Дату суду ще не призначили.

Представники Шакіри заявили, що вона «цілком упевнена у своїй невинуватості та вважає цю справу «повним порушенням її прав».

Шакіра стверджує, що заплатила €17,2 мільйона, які, за інформацією іспанської податкової служби, вона заборгувала. За словами співачки, нині боргу перед податковими органами вона не має.