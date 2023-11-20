У Києві завершився найдовший безморозний період — він тривав рекордні 232 дні

У Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня. Він тривав рекордні 232 дні.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 18 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилася до -0,2 ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду.

Найкоротші безморозні періоди в столиці були в 1902 та 1945 роках — вони тривали лише 144 дні, а рекордно довгий період — 232 дні — зафіксували в поточному році. Попередній рекорд 2022 року з тривалістю 225 днів протримався всього рік.