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Росіяни обстріляли автостоянку в Херсоні — загинули двоє водіїв

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина дістала поранень на місці удару, а інша у своїй квартирі.

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  • Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.