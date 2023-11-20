Литва направлятиме штрафи за порушення санкцій на відбудову України

Литва спрямує штрафи, отримані за порушення міжнародних і національних санкцій, до Фонду співробітництва. Звідти кошти поступатимуть на відбудову України.
Про це пише LRT.
За такі зміни до законодавства проголосували 99 членів литовського Сейму, ніхто не був проти і не утримався. Ця поправка діятиме протягом десятиліття — до січня 2034 року.
«Таким чином, мета Литви полягає в тому, щоб разом зробити внесок у відновлення України та продемонструвати тверду позицію щодо надання підтримки Україні перед російською агресією», — сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.
У Литві порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених законодавством, карається штрафом від €200 до €6 000.
- Литва активно надає допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення рф. 2022 року військова підтримка Литви сягнула €283 мільйонів. Країна вже виділила Україні два вертольоти Мі-8 і кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами, бронетранспортери M113, позашляховики Land Rover і пайки для військових. Також литовці зібрали €6 мільйонів на радари ППО для України.