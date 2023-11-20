Сили оборони минулої доби ліквідували 640 окупантів. Яка ситуація за напрямками

Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023 року ліквідували близько 319 210 російських військових, зокрема 640 за останню добу.

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Старомайорського.

У напрямку Купʼянська українські воїни відбили сім атак у районах Іванівки, Петропавлівки та Синьківки.

Під Бахмутом окупанти безуспішно штурмували 11 разів у районах Кліщіївки та Андріївки, ЗСУ і далі атакують на південному фланзі.

Росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 12 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та самої Авдіївки.

Також бійці відбили 16 російських штурмів у районах Марʼїнки, Красногорівки та Побєди. Крім цього, захлинулися атаки ворога поблизу Старомайорського на Времівському виступі.

Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя, нових деталей немає.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ утримують плацдарми, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили противника.