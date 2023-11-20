У Києві у квартирі вибухнула граната — загинули двоє людей

Близько опівночі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната. Це сталося у квартирі — там загинули військовий та жінка, що була в домі.
Брат військового дістав поранення, повідомила поліція Києва.
До поліції звернувся сусід, який повідомив правоохоронців про вибух, що стався близько 23:30 19 листопада.
Слідчі перевіряють місце події, після чого оберуть кваліфікацію справи.
- Увечері 6 листопада стало відомо, що на Київщині від вибуху гранати в себе вдома загинув 39-річний військовий. Його 13-річного сина госпіталізували з тяжкими пораненнями. Загиблий — Геннадій Частяков — був помічником головнокомандувача Валерія Залужного.