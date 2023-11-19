НАБУ розслідує хабар командувачу угруповання військ «Одеса». Затримали посередника

Правоохоронці затримали чоловіка «на наданні неправомірної вигоди» командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едуарду Москальову.

Як повідомляють Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 200 тисяч гривень командувач мав отримати від керівника приватної компанії за видачу розпорядження на дозвіл вилову «біоресурсів» у забороненій прикордонній зоні.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Розслідується хабар високопосадовому службовцю (ч. 3 ст. 369 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Деталі в НАБУ і САП обіцяють надати згодом.