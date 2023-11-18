За мотивами анімації «Мавка. Лісова пісня» створять повнометражний фільм

Загальні касові збори найдорожчого мультфільму українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» вже перевищили $20 мільйонів. Анімаційний фільм вийшов на великих екранах у 148 країнах (прокат триває, віднедавна стартувавши в Норвегії, Туреччині, низці країн Латинської Америки та в Словенії).

Найпопулярнішою українська анімаційна картина виявилася у Франції, де глядачі придбали понад 550 тисяч квитків.

Автори мультфільму мають намір розвивати «Всесвіт Мавки». Окрім анімаційного серіалу, про який повідомляли раніше, також планують створити анімаційний сиквел та ігровий повнометражний фільм для аудиторії 12+, де Мавка наблизиться до свого автентичного міфологічно-містичного образу.

Наразі «Всесвіт Мавки» налічує понад 30 колаборацій з понад 350 найменувань товарів у різних категоріях, а з 1 грудня фільм зʼявиться на стримінговому сервісі Netflix.