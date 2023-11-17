Найдорожчий український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде на Netflix

Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» 1 грудня зʼявиться на стримінговому сервісі Netflix.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Мультфільм створили за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки. Бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.

Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт «ДахаБраха»