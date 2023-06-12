За мотивами українського фільму «Мавка. Лісова пісня» знімуть 3D-мультсеріал

Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» продовжать у форматі 3D-мультсеріалу, пише Variety.

Серіал створить студія Animagrad, що входить до групи Film.UA, також у розробці бере участь французька компанія TeamTO. Мультсеріал стане пріквелом до фільму.

«Події відбуваються одразу після битви між людьми та Лешем, охоронцем лісу, яка сталася, коли решта лісових мешканців спали глибоким зимовим сном» — розповіли у Film.UA.

Усього знімуть 12 епідозів мультсеріалу про Мавку. Його представлять на Annecy’s Partners Pitch.

«Разом із жабеням Свомпі, Шумовим Хранителем і німфами Мавка переживе несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про своє житло, вони досліджують його та розкривають велику кількість таємниць», — зазначила представниця киностудії.

За словами однієї з продюсерок фільму Ірини Костюк, проєкт розглядають як можливу франшизу.

«Ми назвали це «Всесвіт Мавки», маючи на увазі мультиплатформенний кросмедійний проєкт. Ще до його випуску ми уклали багато ліцензійних і торгових угод, що є безпрецедентним на нашому ринку» — сказала вона.